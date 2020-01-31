По делу сестер Хачатурян назначили дополнительные психолого-психиатрические экспертизы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ последовал указаниям Генеральной прокуратуры и назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

"Возвращая уголовное дело в Следственный комитет, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того, как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер Хачатурян, глава Генпрокуратуры Юрий Чайка перед уходом из надзорного ведомства отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз", - сказал адвокат.

Как уточнил ТАСС адвокат Алексей Липцер, жалоба на возврат уголовного дела была подписана следователем и поддержана главой СК Александром Бастрыкиным. "Один из ставящихся перед следствием во время проведения экспертизы вопросов - могут ли переписки между сестрами в соцсетях опровергнуть объективность результатов предыдущих аналогичных психолого-психиатрических экспертиз", - пояснил юрист.

Ранее адвокаты сестер сообщили ТАСС, что Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать Хачатурян обвинение с убийства на необходимую оборону (ст. 37 УК РФ), "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Как указал замгенпрокурора, следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца, опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, прокомментировал ранее один из защитников выводы Генпрокуратуры. "С 27 по 29 января 2020 года следователи вновь допросили сестер, после чего были назначены дополнительные экспертизы" - сообщил ТАСС адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Адвокат Мари Давтян при этом указала, что ранее эксперты уже были допрошены по данным обстоятельствам и дали развернутые ответы, что полученные в ходе расследования дополнительные материалы не меняют выводы первичных экспертиз о наличии у девушек психических расстройств, вызванных многолетним насилием их отца. "Отдел, который готовил ответ от имени генпрокурора Чайки, видимо, детально с делом ознакомиться не успел, но решил для объективности еще раз проверить и доводы потерпевших", - резюмировала защитник.

Ранее во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к своим дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Однако, несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру.