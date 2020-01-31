В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на сотрудников скорой

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Полицейские в Набережных Челнах задержали подозреваемого в нападении на сотрудников бригады скорой помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте МВД по Татарстану.

По данным ведомства, 29 января в дежурную часть управления МВД России по городу Набережные Челны обратились медики бригады скорой помощи. С их слов мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал им ножом. На место выехал патрульный экипаж отдельного батальона ППСП управления.

Выяснилось, что медики приехали на вызов к женщине, проживающей в малосемейной квартире. В ходе медосмотра в комнате появился ее сосед. Мужчина был настроен агрессивно, он заблокировал выход из квартиры, стал угрожать ножом врачам и пациентке. Бригада была вынуждена принять все действия для сохранения жизни и здоровья больной женщины. Ее пришлось эвакуировать через окно, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Полицейские задержали неадекватного соседа и предложили пройти тест на наркотики, который показал положительный результат. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Кроме этого, в действиях задержанного усматриваются признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ")", - говорится в сообщении.