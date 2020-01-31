Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в пятницу при пожаре в жилом доме в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Четыре человека были переданы скорой без признаков жизни, врачи констатировали смерть. Трое мужчин и женщина, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в одной из квартир на третьем пятиэтажного дома коридорной системы по адресу: проспект Ленинградский, 335, корпус 1. Возгорание ликвидировано в 10:56 мск. Горел диван, который стал источником сильного задымления. Причины возгорания выясняются.