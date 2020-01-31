В Москве напали на водителя фуры и украли из машины 20 т сливочного масла

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, которые напали на водителя большегруза на Ярославском шоссе в Москве и похитители более 20 т сливочного масла на 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 31 января неизвестные напали на водителя грузовика на Ярославском шоссе и похитили более 20 т сливочного масла, сумма ущерба составила 7 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестные были в масках и угрожали пистолетом.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения и кражи товара, отметив, что после нападения на водителя неизвестные увезли его далеко от грузовика. "Когда мужчина вернулся на место происшествия, то обнаружил отсутствие товара. Точная сумма ущерба устанавливается. Полицейские начали мероприятия по установлению и розыску неизвестных", - отметил собеседник агентства.