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В Красноярском крае школьник едва не лишился глаза после удара молотком по лицу

По информации СМИ, мальчика травмировал одноклассник во время конфликта, однако в школе настаивают, что произошел несчастный случай, а ссоры между учениками не было

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку информации о конфликте в школе № 41 в городе Иланском Красноярского края, где ребенок получил серьезную травму глаза. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительным данным, в средней школе №41 в городе Иланском в ходе конфликта 14-летний школьник. Мальчик рассказал, что ученик 9 класса на уроке умышленно причинил ему серьезную травму глаза", - говорится в сообщении. Ведомство начало проверку.

О произошедшем между школьниками конфликте сообщил телеканал ТВК со ссылкой на мать пострадавшего ребенка. Между тем, директор школы Наталья Седнева сообщила ТАСС, что конфликта между детьми не было, а произошел несчастный случай.

"По предварительным данным, это несчастный случай. Злого умысла там не было. Девятиклассник хотел положить на стол молоток. Металлическая часть молотка была плохо зафиксирована, отлетела и попала ребенку, сидевшему за первой партой, в область глаза. Мы сразу вызвали полицию и скорую помощь", - сказала директор. По словам Седневой, девятиклассник пришел в начале урока семиклассников, для того чтобы вернуть молоток учителю.

По информации регионального Минздрава, пострадавший мальчик сейчас находится в глазном центре в Красноярске, ему сделали операцию. Есть ли угроза потери зрения у ребенка, в ведомстве комментировать отказались. 

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РоссияКрасноярский край
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