Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Этот призыв был опубликован в СМИ. Безусловно, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он это никогда не делает. Тем не менее, наряду с другими сообщениями СМИ это все войдет в соответствующий дайджест и будет доложено президенту", - сказал Песков.

Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, в своем интервью изданию РБК обратилась к Путину с просьбой о независимом расследовании. Она считает, что дело построено на фальсифицированных доказательствах.

29 января Генпрокуратура подала жалобу во Второй кассационный суд на решение освободить из СИЗО Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов. Ранее Первый апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на продление ареста Цуркан, после чего ее освободили из СИЗО. Цуркан находилась под арестом более 1,5 года, она содержалась в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.