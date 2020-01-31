Обрушение кровли спорткомплекса в Петербурге. Главное

В Санкт-Петербурге обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Инцидент произошел при демонтаже, в ходе которого должны были быть перерезаны 112 вант, крепящих крышу к железобетонному кольцу.

В ГУ МЧС по городу сообщили, что обрушились 80% конструкций стен и кровли, примерная площадь обрушения составила 25-28 тыс. кв. м.

В интернете появилось видео произошедшего. На нем видно, как здание начинает рушиться. Строитель бросается к люльке подъемника, но не добегает несколько метров и падает вместе с конструкцией.