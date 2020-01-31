{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
4 карточки
Обновлено 

Обрушение кровли спорткомплекса в Петербурге. Главное

© Валентин Егоршин/ТАСС
В результате инцидента погиб человек

Что произошло

?

В Санкт-Петербурге обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Инцидент произошел при демонтаже, в ходе которого должны были быть перерезаны 112 вант, крепящих крышу к железобетонному кольцу.

В ГУ МЧС по городу сообщили, что обрушились 80% конструкций стен и кровли, примерная площадь обрушения составила 25-28 тыс. кв. м.

В интернете появилось видео произошедшего. На нем видно, как здание начинает рушиться. Строитель бросается к люльке подъемника, но не добегает несколько метров и падает вместе с конструкцией.

Кто пострадал

?

В МЧС сообщили об одном погибшем. Это мужчина 1990 года рождения. Представитель "СКА-Арены" (проводит реконструкцию) заявил, что погибший работал без страховочного ремня. Таким образом, была нарушена техника безопасности.

Также в результате ЧП пострадал 29-летний Матвей Кучеров. Трое из четырех рабочих бригады остались живы, отметили в МЧС.

Опасности дальнейшего разрушения конструкций нет. 

Как отреагировали власти

?

Следователи начали доследственную проверку. На место выехали сотрудники городской прокуратуры.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место ЧП. 

О спортивно-концертном комплексе

?

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" построили в 1980 году. 

Научно-техническое общество Франции в 1988 году внесло здание в список величайших инженерных достижения XX века.

В начале 2019 года была подана заявка на включение комплекса в реестр объектов культурного наследия, однако, ее отклонили.  

 

Теги
РоссияОбрушение СКК в Петербурге
Реклама на ТАСС
Направлявшийся в Гюмри самолет "Победы" из-за непогоды сел в Ереване
Пассажиров доставят в Гюмри на автобусе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС