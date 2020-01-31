Обрушение кровли спорткомплекса в Петербурге. Главное

Что произошло
В Санкт-Петербурге обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Инцидент произошел при демонтаже, в ходе которого должны были быть перерезаны 112 вант, крепящих крышу к железобетонному кольцу.
В ГУ МЧС по городу сообщили, что обрушились 80% конструкций стен и кровли, примерная площадь обрушения составила 25-28 тыс. кв. м.
В интернете появилось видео произошедшего. На нем видно, как здание начинает рушиться. Строитель бросается к люльке подъемника, но не добегает несколько метров и падает вместе с конструкцией.
Кто пострадал
В МЧС сообщили об одном погибшем. Это мужчина 1990 года рождения. Представитель "СКА-Арены" (проводит реконструкцию) заявил, что погибший работал без страховочного ремня. Таким образом, была нарушена техника безопасности.
Также в результате ЧП пострадал 29-летний Матвей Кучеров. Трое из четырех рабочих бригады остались живы, отметили в МЧС.
Опасности дальнейшего разрушения конструкций нет.
О спортивно-концертном комплексе
Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" построили в 1980 году.
Научно-техническое общество Франции в 1988 году внесло здание в список величайших инженерных достижения XX века.
В начале 2019 года была подана заявка на включение комплекса в реестр объектов культурного наследия, однако, ее отклонили.