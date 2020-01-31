В Астраханской области задержали водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП

АСТРАХАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Полиция Астраханской области задержала предполагаемого виновника ДТП, который в четверг вечером в Ахтубинском районе сбил насмерть женщину и ее шестилетнего сына, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в 19:20 по местному времени в поселке Верхний Баскунчак на улице Советская. Водитель ВАЗ-21074 наехал на пешеходов, шедших по проезжей части дороги в попутном направлении, 38-летнюю женщину и шестилетнего сына. В результате женщина от полученных травм умерла на месте происшествия, ребенка с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение, где позже он умер. Полиция объявила в пятницу о розыске водителя.

"Сегодня вечером в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и дорожно-патрульной службы районного отдела МВД России подозреваемый, который спешно готовился выехать за пределы области, был задержан и доставлен в отдел полиции для последующей передачи в территориальное подразделение следственного управления Следственного комитета по Астраханской области", - сказали в пресс-службе.

В поисках подозреваемого большую помощь оказали представителей региональных СМИ, общественность, волонтеры, распространявшие ориентировки на водителя, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что владелец "Жигулей" ранее не получал водительское удостоверение, однако уже привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, а в 2016 году был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении автомобилем. Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Астраханской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль руководителем управления СК РФ по региону Ибрагимом Могушковым.