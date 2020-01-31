Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения спорткомплекса в Петербурге

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где погиб один человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Для оказания помощи на место происшествия по указанию главы ведомства направлены также и следователи-криминалисты СК России. Глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, обозначив, что при необходимости к их установлению будут привлечены следователи центрального аппарата СК России, обладающие опытом расследования подобных фактов", - сообщила Петренко, отметив, что ход доследственной проверки поставлен Бастрыкиным на контроль.

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу продолжают осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается вся необходимая документация.