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Взрыв на заводе в Мценске

Администрация Мценска объявила сбор средств пострадавшим на заводе гражданам Турции

В результате происшествия пять человек погибли, трое получили травмы

ОРЕЛ, 31 января. /ТАСС/. Администрация города Мценска Орловской области организовала сбор средств семьям пострадавших в результате хлопка паров лакокрасочных материалов на "Заводе профессионального оборудования". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

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В результате происшествия пять человек погибли. Трое получили травмы, это граждане Турции, они госпитализированы.

"В соответствии с поручением губернатора региона Андрея Клычкова департаменту социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области в срок до 5 февраля поручено принять все необходимые меры по оказанию материальной поддержки и социально-психологической помощи семьям пострадавших. Сбор средств на данные цели также организован администрацией города Мценска", - говорится в сообщении.

Сообщение о хлопке на строящемся предприятии поступило около 10 утра. В результате обрушилась кровля. Региональное управление СК сообщало, что причиной хлопка могли стать скопившиеся пары лакокрасочных материалов, возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").

Теги
РоссияОрловская областьВзрыв на заводе в Мценске
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