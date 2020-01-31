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В Колумбии самолет совершил аварийную посадку

На борту находились 124 пассажира, пострадавших в результате инцидента нет

БОГОТА, 31 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca, вылетевший из Боготы в Санта-Марту, совершил аварийную посадку в Барранкилье из-за технических проблем на борту. Об этом в пятницу заявили в Управлении гражданской авиации Колумбии.

"Управление гражданской авиации сообщает, что примерно в 8:30 утра [16:30 мск] рейс №8484 авиакомпании Avianca, следовавший по маршруту Богота - Санта-Марта, объявил о чрезвычайной ситуации по причине отказа турбины и направился в аэропорт Барранкильи", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным газеты El Tiempo, на борту самолета находились 124 пассажира.

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