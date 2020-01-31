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Направлявшийся в Гюмри самолет "Победы" из-за непогоды сел в Ереване

Пассажиров доставят в Гюмри на автобусе

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", совершавший рейс Москва - Гюмри, из-за плохих погодных условий совершил посадку в аэропорту Звартноц. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

"Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Москва - Гюмри, из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку в ереванском международном аэропорту Звартноц. В самолете находилось 177 пассажиров, которые будут доставлены в Гюмри на автобусе", - говорится в сообщении.

Находящиеся в Гюмри 184 пассажира, которые должны были вылететь в Москву, также на автобусе будут доставлены в Ереван. Как ожидается, самолет авиакомпании "Победа" отправится в Москву 1 февраля в 04:00 по местному времени.

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