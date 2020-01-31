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Обрушение СКК в Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело об обрушении СКК в Петербурге и передать в ГСУ СК России

На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где погиб один человек, и передать в центральный аппарат ведомства. Об сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России", - сказала Петренко.

По указанию на место направлены следователи-криминалисты СК России. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, изымается вся необходимая документация.

В пятницу работники компании "СКА арена" начали демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Во время демонтажа произошло обрушение, площадь которого, предположительно, составила более 25 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). Один рабочий погиб, трое выжили.

В интернете появилось видео произошедшего, снятое сверху в момент обрушения. На нем видно, как строитель производит работы на краю кровли. Здание начинает рушится и он бросается к люльке подъемника, в котором находится его коллега, не добегает буквально несколько метров и падает вместе с конструкцией.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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