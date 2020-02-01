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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

Женщина написала заявление в полицию из-за поступивших угроз, сообщил источник в силовых структурах Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Хабаровского края.

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Детей привезли в Хабаровск, их должны передать бабушке, на которую оформлена временная опека.

"Бабушка получила угрозы от отца мальчиков. Он разговаривал с ней по телефону, сказал, если она заберет детей, то он вернется в Комсомольск-на-Амуре, жизни им не даст. У них очень напряженные отношения, и он категорически против передачи детей бабушке и дедушке по линии матери", - сказал собеседник агентства. По его словам, бабушка написала заявление в полицию из-за поступивших угроз.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья. Она выражала готовность забрать мальчиков. В субботу мальчиков привезли в Хабаровск.

В отношении отца брошенных детей завели также дело об истязании семьи (ч. 2 ст. 117 УК РФ), так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он регулярно избивал супругу и сыновей. Также СК установил, что семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Теги
РоссияХабаровский край
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