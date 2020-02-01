В Москве из фуры похитили 20 тонн сливочного масла

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В Москве полиция возбудила уголовное дело после похищения из фуры в ходе разбойного нападения на парковке на Ярославском шоссе 20 тонн сливочного масла. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный, в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 31 января от замгендиректора фирмы поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном на парковке на Ярославском шоссе в районе дома №54. Как установили полицейские, неизвестные, угрожая заявителю и водителю-экспедитору автомобиля Scania пистолетами, посадили их в другую машину и увезли далеко от большегруза. Когда мужчины вернулись на место происшествия, то обнаружили, что из фуры похитили 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб составил около 7,64 млн рублей.