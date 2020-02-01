Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил экстренную посадку во Внуково

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, вылетевший из Внуково в Сочи, совершил в субботу утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет следовал рейсом из Внуково в Сочи. После вылета экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 мск борт приземлился в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, "причиной экстренного возврата стал сработавший датчик неисправности шасси". Сейчас самолет осматривают техники.

Он добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им предоставят резервный борт для полета в Сочи.

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности.