В Перми водитель "Газели" сбил двоих детей на пешеходном переходе

ТАСС, 1 февраля. Водитель автомобиля ГАЗ-3302 сбил двоих детей на пешеходном переходе в Перми, проехав перекресток, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, вечером 31 января по улице Луначарского двигался автомобиль ГАЗ-3302 в направлении улицы Борчанинова. За рулем находился водитель 1986 года рождения. "По предварительной информации, он проехал перекресток с улицей Борчанинова на запрещающий сигнал светофора и наехал на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали подростки 2011 года рождения", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что детей осмотрели в медицинском учреждении, оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В министерстве также сообщили, что дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении отца одного из детей. Они были одеты в темную одежду, светоотражающие элементы на ней отсутствовали.

"Водитель автомобиля ГАЗ освидетельствован, он трезв", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в связи с ДТП проводится проверка.