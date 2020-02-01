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СК проверит угрозы отца, бросившего детей в Шереметьево, в адрес их бабушки

Ранее сообщалось, что женщина написала заявление в полицию из-за угроз мужчины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи СК дадут оценку угрозам отца оставленных в аэропорту Шереметьево детей в адрес их бабушки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики. Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, при наличии оснований будет принято процессуальное решение", - сообщила Марковская.

Ранее в субботу источник в силовых структурах Хабаровского края сообщил ТАСС, что бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию. По данным источника, отец по телефону сказал бабушке, что если она заберет детей, то он "жизни им не даст". Детей привезли в Комсомольск и передали бабушке, на которую оформлена временная опека.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети до этого случая жили с отцом, у матери - новая семья. При этом она выражала готовность забрать мальчиков.

В отношении отца брошенных детей завели и дело об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ), так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он систематически избивал супругу и детей. Также СК установил, что семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Теги
РоссияРостовская областьХабаровский край
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