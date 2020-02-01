В Башкирии СК проверит информацию о нападении на беременную женщину-врача

ТАСС, 1 февраля. Следователи в Башкирии проверяют информацию о нападении на беременную девушку-врача, которая находилась на рабочем месте, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в городе Нефтекамске 31 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Следователям предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу, установить все причины и условия, способствовавшие произошедшему, действиям нападавшего будет дана правовая оценка.

На своей странице в Facebook министр здравоохранения региона Максим Забелин написал, что врача избил взрослый мужчина, родственник ребенка, которого привели в больницу.

"На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы", - написал министр. По его словам, от побоев и стресса врач потеряла сознание и сейчас находится в больнице, "под угрозой ее будущий ребенок".