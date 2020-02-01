В Москве произошел пожар в элитном банном комплексе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Баня загорелась в элитном банном комплексе на северо-западе Москвы, пожар локализован на площади 100 кв. м, - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В доме №16 по Большому Волоколамскому проезду горит одноэтажная деревянная баня. Со слов администрации объекта, люди из здания выведены", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По уточненным данным пресс-службы столичного главка МЧС, площадь пожара возросла до 100 кв. м. Ранее источник в экстренных службах сообщал о площади возгорания в 80 кв. м. В 13:08 огонь был локализован.

В новость внесены изменения (13:24 мск) - добавлены подробности.