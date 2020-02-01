В Петербурге произошел конфликт с дракой и стрельбой в жилом доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Конфликт с участием четырех человек со стрельбой и дракой произошел в подъезде дома в Санкт-Петербурге из-за замечания, сделанного распивавшим там спиртное мужчинам. В результате два человека госпитализированы, еще двое доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Двое пострадавших: пожилой мужчина и гражданин, получивший огнестрельное ранение, с различными травмами госпитализированы для оказания медицинской помощи. Двое других участников инцидента доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, информация о конфликте поступила в полицию около 04:00 мск в субботу. На место выехали сотрудники МВД, которые установили, что в подъезде дома на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе три человека употребляли спиртные напитки. 62-летний мужчина, который проживал в этом доме, сделал им замечание, после чего те его избили. В ответ пострадавший достал охотничье ружье и трижды выстрелил в одного из нападавших.

В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах инцидента.