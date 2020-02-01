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В Москве столкнулись четыре машины и автобус с детьми

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал один человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Четыре легковых машины и заказной автобус с детьми столкнулись на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 22-м км Калужского шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля и заказной автобус с детьми. По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 12 детей и двое взрослых. Причины аварии устанавливаются. В результате ДТП три из четырех полос шоссе перекрыты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, при столкновении легковых автомобилей пострадал один человек.

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