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При пожаре в Петербурге пострадали женщина и два ребенка

Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи с ожогами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на улице Бадаева в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента пострадали женщина и два ребенка, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Пострадали три человека: женщина (возраст - 40 лет) и двое детей - девочка четырех лет и мальчик в возрасте три года. С ожогами они переданы в карету скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в субботу днем в доме №16 по улице Бадаева. В квартире на 16-м этаже обгорела мебель и элементы интерьера на площади 7 кв. м. Пожар удалось оперативно потушить.

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