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Взрыв на заводе в Мценске

Полиция установила личности погибших при взрыве на заводе в Мценске

Среди них двое граждан Турции и трое россиян

ТАСС, 1 февраля. Сотрудники полиции установили личности пяти погибших при взрыве паров лакокрасочных материалов на заводе профессионального оборудования в Мценске в Орловской области. Это двое граждан Турции и трое граждан России, сообщила в субботу ТАСС начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Наталия Балашова.

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Взрыв в цеху произошел в пятницу около 10:00 мск, пять рабочих погибли, еще трое получили травмы. По предварительным данным, причиной взрыва стали скопившиеся в цеху пары лакокрасочных материалов - ацетонов, бензолов и других. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").

"Трое граждан России погибли и два гражданина Турции: один на месте погиб, второй по пути следования в больницу. У всех граждан Турецкой Республики были действительные визы, они стояли на миграционном учете, на территории России они находились легально", - рассказала Балашова.

Как сообщали ТАСС в пятницу врачи Мценской районной больницы, на заводе пострадали три человека, граждане Турции, двое из них были госпитализированы и позже перевезены в Орловскую областную больницу. По данным Балашовой, один из пострадавших с травмой позвоночника находится в реанимации, но в ближайшее время будет переведен в обычную палату, у двух других пострадавших ожоги и травма стопы. Она отметила, что в пятницу пострадавших в больнице посетил консул Турции в России.

Теги
РоссияОрловская областьВзрыв на заводе в Мценске
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