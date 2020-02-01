На северо-востоке Москвы произошел пожар в подвале складского здания

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в подвале складского здания на Сигнальном проезде в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 14:09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. По предварительной информации, произошло возгорание в подвале складского здания", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, со слов администрации, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На место для ликвидации пожара следует пожарный поезд.