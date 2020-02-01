СМИ: на Пхукете утонула россиянка

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Гражданка РФ утонула во время купания на пляже Патонг на курортном острове Пхукет. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post.

По информации полиции, прибывшие на место спасатели выполнили сердечно-легочную реанимацию 34-летней женщине, прежде чем она была доставлена в больницу Патонга, где вскоре умерла. Стражи порядка сообщили, что погибшая, чье имя не разглашается до уведомления о происшествии родственников, была со своим другом на пляже. Они плавали по очереди, поскольку кто-то один из них оставался на суше, чтобы охранять вещи.

Газета отмечает, что женщина утонула, находившись примерно в 30 м от берега.