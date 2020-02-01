Прокурор Кабо-Верде требует большие сроки для обвиненных в контрабанде наркотиков россиян

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Прокурор на проходящем в столице Кабо-Верде - Прае - суде по делу о контрабанде наркотиков, на котором в качестве обвиняемых участвуют 11 российских моряков с судна Eser, потребовал для них от 13 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP).

"Завершилась первая фаза суда, когда закончились продолжавшиеся пять дней слушания, - сообщили ТАСС в посольстве России в Кабо-Верде. - В ближайший понедельник суд приступает к выработке своего решения".

Ожидается, что суд окончательные приговоры объявит к 28 февраля.

Генеральный прокурор Кабо-Верде 26 июля минувшего года предъявил морякам обвинения по двум пунктам: контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. Сейчас он требует 18 лет для капитана судна и от 13 до 15 лет для членов экипажа. Все российские моряки не признают себя виновными. Защитой граждан РФ занимается местный адвокат, нанятый российской стороной.

В конце января 2019 года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, в состав экипажа которого входили российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства России в Кабо-Верде, правоохранительные органы африканской страны подозревают моряков в контрабанде более девяти тонн кокаина. Под стражу были взяты 12 россиян - 11 моряков и капитан. Один из задержанных моряков умер в больнице Праи 16 января после продолжительной болезни еще до начала процесса, его тело доставлено в Россию.