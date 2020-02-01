Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС, 1 февраля. Семерых детей госпитализировали после посещения одной из саун в Перми, отравление было вызвано, по предварительным данным, неблагоприятным действием хлоросодержащих веществ, сообщила в субботу городская станция скорой помощи на своей официальной странице в Facebook.

"Пострадали 13 человек: пятеро взрослых (двое отказались от осмотра, трое - от госпитализации) и 8 детей, один - отказался от госпитализации при родителях, семеро госпитализированы в КДКБ (Краевая детская клиническая больница)", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, причиной отравления стало неблагоприятное действие хлоросодержащих веществ. "Диагнозы уточняются в стационаре, вся необходимая помощь детям, без сомнения, оказывается", - отметили в скорой помощи.

Ранее ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что в больнице после отравления в пермской сауне находятся шестеро детей, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка.

В новость внесены изменения (20:29 мск) - уточняется число госпитализированных детей.