Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла на Свердловской набережной около 23:20 мск в субботу, где Kia Ceed врезался в автобус "ПАЗ" 530-го маршрута. "В результате ДТП водитель Kia Ceed погиб на месте. Также пострадали пятеро пассажиров автобуса, они получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что предполагаемым виновником аварии стал водитель Kia, который выехал на встречную полосу через разделительный бордюр.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в управлении ГИБДД.