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В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Один человек погиб. Под завалами находятся люди
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

ТАСС, 2 февраля. Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб.

"Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни", - сказал собеседник агентства. Под завалами находятся до пяти человек.

Как уточнили в МЧС, трое пострадавших получили легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи. Около 200 человек эвакуировались.

Представитель МЧС уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе.

Обстоятельства обрушения устанавливаются. На месте работают 80 человек, ведется разбор завалов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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Молния
Власти Новосибирска назвали причину обрушения пристройки кафе
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