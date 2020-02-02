Власти Новосибирска назвали причину обрушения пристройки кафе

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Кровля в пристройке кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в отделе ГО и ЧС Советского района.

"Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе - раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, всего под завалами оказались пять человек. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Сейчас спасатели извлекли всех из-под завалов.