{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти Новосибирска назвали причину обрушения пристройки кафе

По данным отдела ГО и ЧС Советского района, кровля обрушилась под тяжестью снега
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Кровля в пристройке кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в отделе ГО и ЧС Советского района.

"Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе - раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, всего под завалами оказались пять человек. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Сейчас спасатели извлекли всех из-под завалов.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в кафе в Новосибирске
На месте ЧП работают следователи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС