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Источник: пять человек госпитализированы после обрушения кровли в кафе в Новосибирске

Один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Пятеро человек госпитализированы в Новосибирске, где произошло обрушение кровли в кафе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в воскресенье.

"Пятеро пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник.

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В свою очередь в Центральной клинической больнице региона сообщили ТАСС, что госпитализированы четверо пострадавших.

"Четверо пострадавших, двое тяжелые", - сказали в медучреждении.

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, в результате ЧП погиб один человек. Спасатели извлекли всех из-под завалов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в кафе в Новосибирске
На месте ЧП работают следователи
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