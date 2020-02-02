Источник: пять человек госпитализированы после обрушения кровли в кафе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Пятеро человек госпитализированы в Новосибирске, где произошло обрушение кровли в кафе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в воскресенье.

В свою очередь в Центральной клинической больнице региона сообщили ТАСС, что госпитализированы четверо пострадавших.

"Четверо пострадавших, двое тяжелые", - сказали в медучреждении.

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, в результате ЧП погиб один человек. Спасатели извлекли всех из-под завалов.