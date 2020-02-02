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Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в кафе в Новосибирске

На месте ЧП работают следователи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли кафе на посетителей в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - уточнили в СК.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые осматривают место обрушения и опрашивают свидетелей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.

В МЧС уточнили, что раздевалка пристроена к кафе. Ее кровля рухнула полностью под тяжестью снега.

Теги
РоссияНовосибирская область
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