Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в кафе в Новосибирске

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли кафе на посетителей в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - уточнили в СК.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые осматривают место обрушения и опрашивают свидетелей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.

В МЧС уточнили, что раздевалка пристроена к кафе. Ее кровля рухнула полностью под тяжестью снега.