МЧС предупреждало о необходимости очистки крыш от снега накануне ЧП в новосибирском кафе

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели предупреждали о необходимости очистки крыш от снега накануне обрушения кровли в кафе в Советском районе Новосибирска, где один человек погиб и четверо пострадали. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли", - говорится в сообщении. Отмечается, что предупреждение вызвано обильными осадками в регионе в течение января. Однако днем в субботу снегопада в Новосибирске не было, температура в городе опускалась до минус 21 градуса.

По предварительной информации ГУ МЧС, двое пострадавших находятся в больнице, еще двое отпущены домой. В операции по ликвидации происшествия было задействовано 60 человек, 18 единиц техники. В управлении уточнили, что раздевалка пристроена к кафе. Ее кровля рухнула полностью под тяжестью снега.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По словам очевидцев, в помещении проходила вечеринка под названием Walter, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения. В ГУ МВД по региону сообщили, что обрушение произошло в здании по адресу улица Бульвар Молодежи 36 к 1. Согласно информации, размещенной в паблике "ВКонтакте" Walter Fellows, в этом здании в ночь с 1 на 2 февраля должна была пройти вечеринка.