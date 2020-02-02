{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье горит склад

Площадь возгорания составляет 2070 кв. м

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар возник на складе в промзоне в Раменском городском округе Московской области, площадь горения составляет 2070 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар произошел в одноэтажном складском помещении с готовой продукцией из металла по адресу: г. о. Раменское, д. Островцы, Тураевское шоссе, дом 17 в промзоне. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 кв. м, - сказали в пресс-службе. - В 03:50 пожар локализован на площади 2070 кв. м".

Как отметили в МЧС, есть угроза распространения огня на семь бытовок, которые расположены рядом.

По предварительным данным, на момент пожара людей на складе не было. К тушению пожара привлечено 68 человек и 20 единиц техники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье потушили пожар на складе металлоизделий
Площадь возгорания составила 2070 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС