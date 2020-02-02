В Подмосковье горит склад

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар возник на складе в промзоне в Раменском городском округе Московской области, площадь горения составляет 2070 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар произошел в одноэтажном складском помещении с готовой продукцией из металла по адресу: г. о. Раменское, д. Островцы, Тураевское шоссе, дом 17 в промзоне. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 кв. м, - сказали в пресс-службе. - В 03:50 пожар локализован на площади 2070 кв. м".

Как отметили в МЧС, есть угроза распространения огня на семь бытовок, которые расположены рядом.

По предварительным данным, на момент пожара людей на складе не было. К тушению пожара привлечено 68 человек и 20 единиц техники.