Здание, кровля которого обрушилась в Новосибирске, принадлежало СО РАН

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Здание, кровля которого обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске, в результате чего погиб один человек и еще четверо пострадали, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" СО РАН. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре по Новосибирской области в воскресенье.

"Предварительно установлено, что бульвар Молодежи 36 корпус 1 отдельно стоящее одноэтажное здание. Ранее оно использовалось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будет установлено, на каких основаниях в здании находились люди, насколько законна его эксплуатация, также будет произведена выемка документов. На место происшествия по поручению прокурора области выезжал прокурор района.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.