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Обрушение кровли в кафе в Новосибирске

Власти не разрешали мероприятия в здании с рухнувшей кровлей в Новосибирске

Никаких уведомлений о том, что они там проходят, не было, констатировал глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Разрешение на проведение мероприятий в здании, кровля которого обрушилась в Новосибирске, не выдавалось, сообщил ТАСС глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников.

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"На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят - никаких уведомлений не было", - сказал Оленников.

Он подтвердил, что здание находилось в введении ФГУП "ЖКХ ННЦ" СО РАН. 

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.

Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение кровли в кафе в Новосибирске
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