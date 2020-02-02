В Новосибирске собственник здания с обрушившейся кровлей не осваивал помещение

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Собственник здания, где во время проведения вечеринки на людей обрушилась кровля, не начинал эксплуатацию помещения, поскольку занимался оформлением документов. Новые корпуса были переданы предприятию "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" Сибирского отделения РАН в конце 2019 года, сообщил ТАСС директор организации Виктор Михеев.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. Одна девушка погибла. В здании проходила гаражная вечеринка, как пояснили ТАСС в районной администрации, разрешений на проведение мероприятий никто не выдавал.

"Договор аренды с какой-то фирмой был у СО РАН, которое передало нам перед Новым годом эти помещения, но фирма прекратила свою деятельность на этих площадях. Мы их еще не осваивали, и, как мне докладывали, они стояли пустые, мы только бумажной работой занимались по передаче этих помещений", - сообщил Михеев, уточнив, что чистка снега со всех помещений ФГУП ведется в плановом порядке.

По словам директора организации, пристройка, где произошло обрушение, тоже могла быть построена незаконно. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус рассказала ТАСС, что здание кафе не эксплуатировалось с лета 2019 года.

"По моей информации ранее в здании располагалось кафе "Родня", но оно не эксплуатировалось с лета", - пояснила Пинус. В настоящий момент прокуратура разбирается, насколько законным было использование помещения бывшего кафе.

По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения. Как сообщили в ГУ МВД по региону, обрушение произошло в здании по адресу улица бульвар Молодежи 36 корпус 1.