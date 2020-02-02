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Обрушение кровли в кафе в Новосибирске
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Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

© Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске обрушилась кровля раздевалки в кафе на бульваре Молодежи. 

  • Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.
  • Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
  • По данным отдела ГО и ЧС Советского района, кровля в пристройке кафе обрушилась под тяжестью снега.
  • Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
  • Здание, кровля которого обрушилась, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" СО РАН. 
  • Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло ЧП, не выдавалось.
  • Новые корпуса были переданы предприятию "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" Сибирского отделения РАН в конце 2019 года. Собственник здания не начинал эксплуатацию помещения, поскольку занимался оформлением документов.
  • По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения.
Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение кровли в кафе в Новосибирске
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