Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

В Новосибирске обрушилась кровля раздевалки в кафе на бульваре Молодежи.
- Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.
- Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
- По данным отдела ГО и ЧС Советского района, кровля в пристройке кафе обрушилась под тяжестью снега.
- Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
- Здание, кровля которого обрушилась, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" СО РАН.
- Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло ЧП, не выдавалось.
- Новые корпуса были переданы предприятию "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" Сибирского отделения РАН в конце 2019 года. Собственник здания не начинал эксплуатацию помещения, поскольку занимался оформлением документов.
- По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения.