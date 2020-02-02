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Обрушение кровли в кафе в Новосибирске

Центральный аппарат СК взял на контроль дело об обрушении кровли в Новосибирске

Такое указание сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Криминалистов центрального аппарата ведомства направили на место происшествия

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в связи с обрушением кровли здания в Новосибирске, в результате которого погиб один человек, взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"По указанию председателя Следственного комитета [Александра Бастрыкина] ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. В Новосибирск направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. Одна девушка погибла. Возбуждено уголовное дело.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияНовосибирская областьОбрушение кровли в кафе в Новосибирске
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