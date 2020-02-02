По делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержали организатора вечеринки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали организатора мероприятия в кафе в Новосибирске по уголовному делу об обрушении крыши. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

"По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК РФ, "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе", - сообщила Петренко.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, одна девушка погибла. На данный момент поисковые работы завершены.