В Москве из квартиры украли сейф с деньгами и украшениями на 7 млн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл сейф из квартиры на востоке Москвы с деньгами и ювелирными украшениями на сумму более 7 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру на Сокольническом Валу, откуда совершил кражу сейфа, в котором находились денежные средства, личные документы, ювелирные изделия, а затем скрылся. Материальный ущерб составил более 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).