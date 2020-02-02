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В Москве из квартиры украли сейф с деньгами и украшениями на 7 млн рублей

Неизвестный проник в квартиру на Сокольническом Валу, подобрав ключи к замку входной двери

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл сейф из квартиры на востоке Москвы с деньгами и ювелирными украшениями на сумму более 7 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру на Сокольническом Валу, откуда совершил кражу сейфа, в котором находились денежные средства, личные документы, ювелирные изделия, а затем скрылся. Материальный ущерб составил более 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Россия
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