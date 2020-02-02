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Под Тамбовом загорелся и попал в ДТП пассажирский автобус

Никто из пассажиров автобуса не пострадал

ТАМБОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус с 27 пассажирами в салоне загорелся на трассе Тамбов - Воронеж вблизи населенного пункта Богословка под Тамбовом, после чего в него въехала машина Kia Rio, ее водитель получил травмы. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Сегодня утром на трассе Р-123 Тамбов - Воронеж произошло возгорание автобуса, следовавшего из Тамбова в Воронеж, в салоне находилось 27 пассажиров. Из-за сильного задымления и плохой видимости в автобус въехала Kia Rio, которая после столкновения отскочила на встречку и зацепила "Газель", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, водитель автобуса успел высадить пассажиров до столкновения, никто из них не пострадал. Людей отправили к месту следования следующим автобусом. При этом водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, автобус выгорел по всей площади. На месте ЧП работали 13 человек личного состава и три единицы техники.

Теги
РоссияВоронежская областьТамбовская область
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