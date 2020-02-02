Источник: против боксера Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили ТАСС, что "в отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело", не уточнив фамилию задержанного.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Кушиташвили во время задержания на Фрунзенской набережной ударил одного из сотрудников Росгвардии.

В Управлении Росгвардии по Москве ТАСС пояснили, что при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков один из них напал на сотрудника. "Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на Фрунзенской набережной сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сообщили в Росгвардии. "Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом - кокаином", - сказал собеседник агентства.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что наркотики принадлежали Кушиташвили. Второй задержанный, Овик Оганнисян, проходит по уголовному делу как свидетель.

"По предварительным данным, обнаруженные наркотики принадлежат Георгию Кушиташвили, который при задержании ударил сотрудника Росгвардии. Второй, его коллега Овик Онаннисян, по уголовному делу проходит как свидетель", - сказал собеседник агентства.