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Под Владимиром погибли три человека в результате наезда грузовика на трассе М-7 "Волга"

В ДТП также пострадал еще один человек, его госпитализировали

ТАСС, 2 февраля. Три человека погибли, еще один получил травмы после наезда на них грузового автомобиля Mercedes-Benz на трассе М-7 "Волга" в Судогодском районе Владимирской области. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Двойное ДТП произошло накануне вечером, однако известно о нем стало лишь сегодня. Грузовая фура Mercedes-Benz, двигаясь в сторону Москвы, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2109, стоявшим на обочине. Через 10 минут после этого, пока водители и пассажиры ждали сотрудников ГИБДД, в них въехал другой грузовик Mercedes-Benz.

"В результате ДТП погибли трое пешеходов, двое из которых ранее были пассажирами ВАЗ-2109 и один - водителем автомобиля Mercedes-Benz. Также 27-летний пешеход, житель Нижегородской области, который являлся пассажиром автомобиля ВАЗ-2109, был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

В связи с обоими ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Теги
РоссияВладимирская область
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