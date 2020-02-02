{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: открытое горение в здании "Лениздата" в Петербурге ликвидировали

Пострадавших и обрушения несущих конструкций в результате ЧП нет

ТАСС, 2 февраля. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании "Лениздата" на набережной реки Фонтанки в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших и обрушения несущих конструкций нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена", - сказал собеседник агентства.

Пожар в здании возник утром в воскресенье, ему присвоили повышенный ранг сложности. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 кв. м. Во время пожара из здания эвакуировали пять человек. Информации о погибших нет.

К тушению были привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава. Тушение огня в бизнес-центре осложнялось наличием множества складов и большим количеством перегородок.

Здание бизнес-центра "Лениздат" 1960-х годов постройки располагается в центральной части города. Пожар произошел в корпусах, расположенных во дворах.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пассажир умер в летевшем из Челябинска в Москву самолете
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании "Победа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС