Источник: открытое горение в здании "Лениздата" в Петербурге ликвидировали

ТАСС, 2 февраля. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании "Лениздата" на набережной реки Фонтанки в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших и обрушения несущих конструкций нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена", - сказал собеседник агентства.

Пожар в здании возник утром в воскресенье, ему присвоили повышенный ранг сложности. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 кв. м. Во время пожара из здания эвакуировали пять человек. Информации о погибших нет.

К тушению были привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава. Тушение огня в бизнес-центре осложнялось наличием множества складов и большим количеством перегородок.

Здание бизнес-центра "Лениздат" 1960-х годов постройки располагается в центральной части города. Пожар произошел в корпусах, расположенных во дворах.