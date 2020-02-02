В Ульяновской области столкнулись автобус и иномарка

ТАСС, 2 февраля. Автобус и иномарка столкнулись на трассе в Ульяновской области, погибли три человека. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, 2 февраля, около 16:00, на 172-м км автодороги Саранск - рабочий поселок Сурское - Ульяновск произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Duster и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний, погибли", - говорится в сообщении.