В ХМАО погибли два полицейских в ДТП с участием грузовика

ТАСС, 2 февраля. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате ДТП два сотрудника полиции, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, говорится в сообщении на сайте управления МВД России по региону.

"Сегодня около 14:30 (12:30 мск) на 12-м километре автодороги "Северный обход" в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП скончались на месте происшествия водитель и пассажир Lada Granta - действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, которые двигались в служебную командировку", - говорится в сообщении.

В связи с аварией назначена служебная проверка.