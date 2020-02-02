Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе "Кола". Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по области.

"По предварительной информации, сегодня в 12:25 на 1258-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадало четыре человека. На месте работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются", - сообщили в управлении.

Все пострадавшие, по данным ведомства, госпитализированы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного управления ГИБДД, среди пострадавших два ребенка.

Синоптики прогнозировали 2 февраля на территории Мурманской области местами небольшой снег и гололедицу на дорогах.