{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

По данным ГИБДД, все пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе "Кола". Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по области.

"По предварительной информации, сегодня в 12:25 на 1258-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадало четыре человека. На месте работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются", - сообщили в управлении.

Все пострадавшие, по данным ведомства, госпитализированы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного управления ГИБДД, среди пострадавших два ребенка.

Синоптики прогнозировали 2 февраля на территории Мурманской области местами небольшой снег и гололедицу на дорогах.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
На юге Лондона произошел теракт
По данным Скотленд-Ярда, несколько человек получили ножевые ранения, нападавшего застрелили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС