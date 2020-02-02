В ОАЭ задержали собственника футбольного клуба "Левски"

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Собственник футбольного клуба "Левски" и компании "Нове холдинг", которая занимается организацией азартных игр, Васил Божков, обвиняемый прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии и объявленный в международный розыск, задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге главный прокурор республики Иван Гешев.

"ОАЭ официально подтвердили, что на их территории был задержан бизнесмен Васил Божков, объявленный нами в международный розыск. Вместе с ним также задержан мажоритарный акционер футбольного клуба "Левски" Георги Попов, который [по нашему мнению] также является членом организованной преступной группы", - сказал главный прокурор. Гешев уточнил, что начата подготовка документов для экстрадиции бизнесменов в Болгарию.

Прокуратура Болгарии объявила Васила Божкова в международный розыск 29 января. По версии прокуратуры, он является организатором преступного сообщества и, занимаясь организацией азартных игр, в том числе продажей лотерейных билетов, нанес государству ущерб более 550 млн левов (около €227 млн). Он также подозревается в совершении множества других преступлений.

Васил Божков - один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Болгарии, ему принадлежат десятки разнообразных компаний, а также профессиональный футбольный клуб "Левски". Его состояние, только по официальным данным, насчитывает около 750 млн левов (около €375 млн). Однако СМИ утверждают, что оно превышает 3 млрд левов (более €1,5 млрд). Вторая цифра более реальна, так как только стоимость его коллекции уникальных артефактов античных времен, в том числе 20 ритонов, по словам экспертов, составляет около €1 млрд.